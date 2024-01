Il primo vero DATE TIME non si scorda mai! BUZZER BEATER di LILLARD contro Sacramento

I Milwaukee Bucks hanno combattuto una battaglia all’overtime contro i Sacramento Kings. Nessuno di Sacramento aveva intenzione di lasciarsi sfuggire questa partita dopo quattro quarti e un periodo supplementare. Ma negli ultimi secondi di gioco tutti al Fiserv Forum sapevano che la palla sarebbe passata a DAME TIME. Lillard ha affondato il colpo con facilità con un buzzer beater CLAMOROSO.

DAME CALLED GAME 🤯😱 pic.twitter.com/9nck6tNOAa — Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2024

Il tiro ha persino portato Giannis Antetokounmpo e il resto della squadra a festeggiare dopo aver battuto il team di De’Aaron Fox e compagni.

Lillard's teammates doing 'Dame Time' pic.twitter.com/yhShYfZpEb — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) January 15, 2024

Con i Bucks sotto di 2 punti e a pochi istanti dalla fine dei tempi supplementari, Lillard si è precipitato in campo e ha deciso di prendere in mano la situazione.

Tutti sapevano chi avrebbe preso l’ultimo tiro per i Bucks. Anche con la presenza del due volte miglior giocatore della lega Giannis Antetokounmpo sul parquet, sarebbe stato sempre Lillard ad avere l’ultimo tiro per Milwaukee. E ovviamente Lillard ha fatto centro per la sua squadra, inchiodando il tiro da dietro l’arco e regalando ai Bucks una vittoria per 143 a 142.

Si tratta di una vittoria molto importante per i Milwaukee Bucks, sia per la classifica sia per il morale. Giannis e compagni non avevano fatto benissimo nelle prime gare di gennaio, anche se sono in ripresa da una settimana a questa parte, e sicuramente vincere al supplementare contro una squadra forte come Sacramento darà loro il giusto coraggio per continuare a lavorare e a migliorare!

