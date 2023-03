Luka Doncic sulla pessima situazione di Dallas: “È davvero frustrante, mi divertivo a sorridere in campo…”

I fan dell’American Airlines Center che fischiano i Dallas Mavericks non possono essere facili da gestire per Luka Doncic e i suoi compagni di squadra.

La stella slovena ha messo a segno una doppia doppia da 34 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, ma gli Charlotte Hornets hanno prevalso a Dallas. Sul 36-38 i Mavs sono ora a pari merito con gli Oklahoma City Thunder al decimo posto della Western Conference, trovandosi appena fuori dalla zona Play-In per via dello sfavorevole scontro diretto con OKC.

“Probabilmente sì”, ha ammesso Doncic quando gli è stato chiesto se i Maverick meritassero i fischi. “Questa stagione non è stata come pensavamo che sarebbe stata ma abbiamo ancora tempo per rimediare”.

Un viaggio di cinque partite con tappe a Charlotte, Indiana, Philadelphia, Miami e Atlanta è la prossima sfida. Le ultime tre partite della stagione regolare NBA 2022-23 si giocheranno in casa.

“Dobbiamo lottare più duramente e giocare di più. Dobbiamo dimostrare che ci teniamo. E inizia prima con me. Dobbiamo credere che questa squadra possa giocare meglio, giocare di più”.

I Mavericks sono passati da 31-26 a sole cinque vittorie nelle successive 17 uscite.

“È davvero frustrante, mi divertivo a sorridere in campo. Ma è stato così frustrante per molte ragioni, non solo per il basket”.

Nel frattempo, Dallas ha informato l’NBA di prepararsi a presentare i documenti per protestare contro la sconfitta ai Golden State Warriors. Doncic ha preso una multa di 35.000 dollari per il suo gesto alla fine della dura battaglia.

