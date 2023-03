Cuban e Dallas sul piede di guerra con l’NBA: “Forse il peggior errore arbitrale nella storia della Lega”

I Dallas Mavericks hanno realizzato una delle giocate più strane che tu abbia mai visto in una partita NBA questa notte contro i Golden State Warriors. Apparentemente, c’era un metodo dietro la follia e i Dallas Mavs non sono affatto contenti di come sia andate le cose a sentire le parole del proprio proprietario, Mark Cuban.

Prima di ogni altra cosa, ecco l’esatta giocata in questione:

The Mavs forgot to play defense 😂 pic.twitter.com/S6q9ByrTb7 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 23, 2023

È una situazione piuttosto assurda, no? Ebbene, a quanto pare, i Mavs non hanno difeso perché pensavano che la palla fosse loro. Il proprietario del team di Dallas, Mark Cuban, ha spiegato al meglio la confusione in un tweet:

“Per coloro che si interrogano sullo spettacolo con 1:54 da giocare alla fine del terzo quarto, lasciatemi spiegare cos’è successo. L’arbitro ha chiamato palla Mavs. Lo ha annunciato lo speaker. Poi c’è stato un timeout. Durante il timeout il funzionario ha cambiato la chiamata e non ce l’ha mai detto. Poi, quando ci hanno visto allineati come se fosse palla nostra, l’ha dato agli Warriors. Non ci ha mai detto una parola e hanno fatto un canestro facile. Un errore inaccettabile in una partita vinto di 2 punti. Forse il peggior errore arbitrale nella storia della NBA. Tutto quello che dovevano fare era dircelo e non l’hanno fatto”, ha scritto Cuban nel suo tweet.

For those wondering about the play with 1:54 to go on the 3rd, let me explain what happened. The ref called Mavs ball . The announcer announced it. Then there was a timeout . During the time out the official changed the call and never told us. Then when they saw us line up as… — Mark Cuban (@mcuban) March 23, 2023

A peggiorare le cose, i Mavs hanno finito per perdere la partita, di due punti. Sono successe tante cose tra la giocata di cui sopra e la sirena finale, ma è molto probabile che l’esito della partita sarebbe stato diverso se non fosse stato per questo incidente.

I Mavs non lasceranno andare il tutto senza far finta di niente. Il guru dell’NBA, Shams Charania, ha riferito dopo la partita che Dallas intende rivalersi con l’NBA tramite un reclamo formale:

“I Dallas Mavericks hanno in programma di presentare all’NBA una protesta formale per la loro sconfitta per 127 a 125 contro i Golden State Warriors, con particolare attenzione al presunto errore dell’arbitro che ha portato a due punti facili per gli Warriors alla fine del terzo quarto, dice una fonte a @TheAthletic @Stadium”.

The Dallas Mavericks plan to file to the NBA a formal protest of their 127-125 loss to the Golden State Warriors tonight, with focus on alleged referee mistake that led to two free Warriors points late in the third quarter, source tells @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2023

