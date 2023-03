Quest’anno Nikola Jokic sta collezionando statistiche paragonabili solo a quelle di Wilt Chamberlain

La star dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, è nel bel mezzo di una stagione da MVP e ha inciso il suo nome nei libri dei record NBA lungo la strada, come ha fatto Wilt Chamberlain ai suoi tempi.

Jokic è l’MVP in carica avendo vinto il premio in due stagioni consecutive. Se dovesse vincere il premio di MVP di questa stagione, diventerà solo il quarto giocatore nella storia del campionato insieme a Bill Russell, Wilt Chamberlain e Larry Bird a vincere tre premi di MVP di fila.

Jokic ha raggiunto i livelli di Wilt Chamberlain con le sue statistiche in questa stagione. Dopo la partita dei Nuggets contro i Brooklyn Nets di domenica, Jokic è arrivato a quota 600 assist in una sola stagione. Chamberlain è l’unico altro centro ad aver realizzato quell’impresa secondo StatMuse.

Jokic total assists:

600 — This season

599 — 1st MVP season

584 — 2nd MVP season

The first center since Wilt to record 600+ assists in a season. pic.twitter.com/8cIIGZC2RD

