Basket NBA – nottata amara per Banchero e Fontecchio

Questa notte non è stata una bella notte di basket in NBA per Simone Fontecchio e Paolo Banchero. L’ex Baskonia e Alba Berlino ha giocato poco più di 12 minuti, quindi circa la metà rispetto all’ultima gara, segnando anche solo 3 punti, conditi da 2 rimbalzi e 1 assist nella sconfitta per 116 a 111 alla Vivint Arena di Salt Lake City contro i Portland Trail Blazers.

Invece ormai non è più una novità una sconfitta per gli Orlando Magic, cosa accaduta anche questa notte poiché si sono arresi 121 a 108 contro i Toronto Raptors. A differenza del solito, il ragazzo italo-americano non è riuscito a superare quota 20 punti a referto e nemmeno 10, dato che si è fermato a 9, con un misero 2 su 8 dal campo, di cui 1 su 5 dalla lunga distanza.

Ormai la stagione di basket NBA di Paolo Banchero non ha più senso, anche se siamo solo al 4 dicembre, mentre quella di Fontecchio potrebbe averne ancora uno, ma gli Utah Jazz non possono permettersi di perdere il treno dei play-in.

Stiamo a vedere se almeno l’abruzzese riuscirà a raggiungere la post season, nella speranza che Danilo Gallinari possa tornare presto a calcare i parquet della massima Lega di basket al mondo.

