L’NBA valuta di cambiare una regola per accorciare l’overtime

Le leghe sportive di tutto il mondo sono sempre alla ricerca di modi per migliorare la qualità delle loro partite e l’NBA non fa eccezione. Detto questo, ci sono alcune proposte che potrebbero diventare controverse in termini di diminuzione del match.

Uno degli elementi che l’NBA sta esaminando è la durata dei supplementari. Allo stato attuale, un overtime dura cinque minuti aggiuntivi e le partite vanno avanti tutti i periodi supplementari necessari finché non si determina un vincitore.

Ecco una parte di ciò che la lega sta proponendo, secondo Eric Pincus di Bleacher Report.

“Un altro potenziale cambiamento potrebbe essere l’utilizzo di un punteggio da raggiungere, ma solo per i tempi supplementari. La G-League ha sperimentato la regola durante la stagione regolare e per i quarti quarti durante il Winter Showcase di Las Vegas. Confrontando i supplementari normali della stagione 2021-22 con quelli pre-Showcase, la durata è scesa in media da 13 minuti a 8,5″.

L’NBA ha sperimentato il formato del punteggio a obiettivo in passato, ma è stato per gli ultimi All-Star Game. Il cambio di regola ha creato dell’entusiasmo per alcuni perché quel numero potrebbe diventare iconico, ma al tempo stesso è difficile trovare un numero che possa aver senso.

Leggi anche: Los Angeles Lakers, preoccupa l’infortunio di LeBron James