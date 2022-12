Paolo Banchero, 2 errori fatali nella sconfitta con Atlanta

Gli Orlando Magic di Paolo Banchero hanno avuto un’opportunità d’oro per estendere la loro serie di vittorie a sette nel match di questa notte contro gli Atlanta Hawks.

I Magic sono tornati ruggendo da un ritardo di 13 punti nel quarto quarto e hanno persino preso un vantaggio di 125 a 124 a pochi secondi dalla fine dopo che Markelle Fultz ha messo a segno due canestri di fila. Tuttavia, l’inesperienza dei Magic ha pagato in senso negativo, in particolare per Paolo Banchero.

Banchero ha fatto fallo su Dejounte Murray a soli 1,1 secondi dalla fine della contesa. L’ex Spurs ha effettuato entrambi i tiri liberi per riportare gli Hawks in vantaggio. Poco dopo, il rookie dei Magic di 20 anni ha avuto la possibilità di ottenere la vittoria, ha preso un tiro con pochi secondi sul cronometro ma purtroppo si è infranto sul ferro.

Final: Hawks 126, Magic 125. Paolo Banchero missed the potential game-winner. Magic's winning streak ends at 6 games. pic.twitter.com/RH5bu3Wokl — Khobi Price (@khobi_price) December 20, 2022

Markelle Fultz, nella sua intervista post partita, ha esortato Paolo Banchero a tenere la testa alta nonostante i suoi errori in momenti cruciali.

“Tieni la testa alto. So che probabilmente è frustrato da quel fallo e da quel tiro e da più giocate durante la partita. Ma è una lunga stagione. È un rookie, sta giocando molto bene ed è estremamente duro con se stesso. E so come ci si sente, quando senti che avresti potuto fare qualcosa in più per vincere la conteda. Ma, ancora una volta, non sono solo quelle giocate che ci hanno portato a perdere la partita”.

