Paolo Banchero sta mettendo insieme numeri davvero importanti, specialmente se paragonati a quelli di LeBron James nel suo anno da rookie con i Cleveland Cavaliers ormai 20 anni fa.

Il ragazzo italo-americano si sta distinguendo in maniera importante per le sue doti di realizzatore, tant’è che difficilmente va sotto i 20 punti, per esempio questa notte ne ha messi a referto 23, doppia doppia condita anche da 13 rimbalzi nella settima vittoria raccolta da Orlando nelle ultime otto gare.

Per farvi capire il livello, questi sono stati i numeri di King James nella sua prima stagione NBA: 20.9 punti a gara, 5.5 rimbalzi ad allacciata di scarpe, tirando con il 42% dal campo, il 29 da tre e il 75 ai liberi.

Paolino adesso è a 21.8 PPP, 6.6 RPP, tirando 45% dal campo, il 31 da tre e il 76 ai liberi.

Left is rookie LeBron. Right is Paolo this season. @PaoloMuser 20.9 PPG 21.8 PPG

5.5 RPG 6.6 RPG

42/29/75% 45/31/76% pic.twitter.com/sr0reeMzpY — StatMuse (@statmuse) December 21, 2022

Questo ci fa davvero capire l’impatto che il ragazzo con passaporto italiano sta avendo sull’NBA. Stiamo parlando di numeri confrontati con quelli di uno dei migliori rookie di sempre. Non sarà semplice mantenerli per tutta la stagione ma la verità è che non sarà nemmeno difficile farcela perché Banchero è in crescita e potrebbe battere LeBron James. Stiamo a vedere se davvero riuscirà in questa impresa!