Banchero sta mettendo insieme cifre FOLLI per un rookie!

Paolo Banchero degli Orlando Magic è senza dubbio il più probabile Rookie of the Year della NBA 2022-2023. Banchero ha solo rafforzato il suo caso durante la vittoria di questa notte contro gli Atlanta Hawks con la sua prestazione da 20 punti, 6 rimbalzi e 6 assist.

La gara è stata la quinta volta che Banchero ha messo a referto almeno 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in questa stagione. Nessun altro rookie lo ha fatto quest’anno secondo il profilo Twitter StatMuse.

— StatMuse (@statmuse) December 15, 2022