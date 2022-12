DeMarcus Cousins era solito “bullizzare” gli avversari in campo e i compagni di squadra negli spogliatoi, ma non è stato timido nell’ammettere che c’è stato un tempo in cui Chandler Parsons lo mise in imbarazzo con una schiacciata pazzesca.

In una recente apparizione nell’episodio di Outta Pocket, DeMarcus Cousins ha raccontato una storia sulla volta in cui Parsons gli ha servito un trattamento speciale durante un training camp.

“Era la mia prima volta che mi schiacciavano in testa e mi sono sentito tipo una m***a”, dice esilarante Cousins ​​ai conduttori del podcast.

“it was my first time [getting dunked on] & i was like holy s**t”

boogie cousins (@boogiecousins) shares a hilarious story about the time chandler parsons (@ChandlerParsons) dunked on him at a camp in high school 🤣 pic.twitter.com/4FVXOuJs8y

— buckets (@buckets) December 13, 2022