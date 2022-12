La star dei Toronto Raptors, Pascal Siakam, è entrata a far parte di un club d’élite di stelle NBA dopo aver messo a segno 52 punti nella loro vittoria sui New York Knicks al Madison Square Garden.

New York è sempre stata considerata una città di culto del basket, grazie alla sua fanbase appassionata. Detto questo, è sempre difficile per le squadre avversarie segnare tanti al Madison anche durante gli anni difficili di una squadra. I fan non lo rendono facile.

Tuttavia, ce ne sono stati parecchi che spesso hanno avuto successo giocando a New York, tra cui LeBron James, Steph Curry e James Harden.

Con Siakam che ora ha superato i 50 punti, loro quattro sono gli unici giocatori in attività ad aver segnato 50 o più punti al Madison Square Garden, il che la dice lunga su quanto sia difficile farlo. Nemmeno artisti del calibro di Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid o Devin Booker sono stati in grado di farlo, nonostante la loro grandissima capacità di fare canestro.

Pascal Siakam had a career-high 52 pts in the Raptors' win over the Knicks tonight, joining LeBron James, Stephen Curry & James Harden as the only active players to record 50-pt games at Madison Square Garden.

He is also the 5th player in Raptors history to record a 50-pt game. pic.twitter.com/YtxvNPvjte

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 22, 2022