VIDEO: CLAMOROSO BEVERLEY! Entra in campo con una MACCHINA FOTOGRAFICA per mostrare l’errore arbitrale

Patrick Beverley dei Lakers, proprio come il resto del mondo NBA, non ha potuto non lamentarsi per il chiaro fallo di Jayson Tatum su LeBron James negli ultimi secondi della partita tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics. In effetti, ha persino portato una macchina fotografica professionale per mostrare l’evidente errore.

Con la partita in parità sul 105 a 105 e con meno di un secondo dalla fine, LeBron James ha sbagliato quello che sarebbe potuto essere un lay-up vincente. Tuttavia, i replay dell’incidente hanno mostrato Tatum che colpiva le braccia di LeBron mentre prendeva il tiro e quei due liberi avrebbero potuto regalare il successo ai Purple & Gold.

Mentre entrambe le squadre si dirigevano verso la panchina per prepararsi ai tempi supplementari, Beverley dei Lakers ha colto l’occasione per procurarsi una telecamera professionale e discutere su come hanno potuto degli arbitri NBA non vedere un fallo così evidente. Ovviamente l’ufficiale di gara gli ha dato un tecnico per questo suo comportamento.

PATRICK BEVERLEY SHOW IN THE GARDEN 🤯pic.twitter.com/UfznvZzpNr — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 29, 2023

È sicuramente stato un momento frustrante per LeBron James, Patrick Beverley e i Lakers. In una partita così cruciale e di alto profilo come questa, è davvero importante arbitrare bene.

Sfortunatamente per i Purple and Gold, sono caduti vittima di uno dei problemi più grandi e urgenti dell’NBA degli ultimi anni.

