L’assistente della Nazionale e dell’Olimpia Milano, Peppe Poeta, è stato ospite della trasmissione di Sky Sport “L’Originale” e ha parlato di Italbasket e di Paolo Banchero:

“Adesso Pozzecco è in America, in missione speciale per portare Banchero a vestire la maglia dell’Italia ai prossimi Mondiali. Sarebbe un qualcosa di unico per il movimento, sarebbe un ulteriore booster a quello di visibilità ed entusiasmo a tutto il movimento e sarebbe una bellissima cosa. Il problema di Banchero è che oggi ha attenzioni anche di team USA, perché sta facendo fin troppo bene. Siamo ottimisti, il ragazzo ha dato tutta la disponibilità e l’entusiasmo per giocare con l’Italia. Sarebbe un ulteriore booster di visibilità per tutto il movimento e ne abbiamo bisogno”.

La speranza è che la missione americana abbia successo e Paolo Banchero possa condividere la panchina con Peppe Poeta. Sicuramente il carisma di Gianmarco Pozzecco potrebbe fare la differenza, senza dimenticare che l’Italbasket ha scommesso sul ragazzo di Seattle prima di chiunque altro.

Stiamo a vedere, certamente l’italo-americano è contento di tutte queste attenzioni, che invece non avrebbe se giocasse con gli americani. Incrociamo le dita e forza Poz!

Fonte: BasketMagazine