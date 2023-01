Harrison Barnes e i Sacramento Kings sembravano veramente ansiosi di tornare a dimostrare tutto il loro valore all’inizio di una nuova settimana NBA. Lo potresti davvero capire da come hanno iniziato la partita questa notte contro i Memphis Grizzlies, erano veramente veramente infuocati.

I Kings hanno messo a segno un totale di 12 triple nel primo quarto contro Ja Morant e i Memphis Grizzlies, che non avevano idea di cosa li avesse colpiti. Sacramento è riuscita a stabilire un nuovo record di franchigia per il maggior numero di tiri da 3 punti in un quarto:

“Il record di franchigia dei Kings prima di stasera per il maggior numero di bombe in un quarto era di 9 ed è successo in totale 5 volte. Sacramento ora è 12/13 nella notte dal perimetro e conduce sui Grizzlies 47-33 dopo il 1° quarto”.

WOW. Malik Monk with the Kings 12th 3-pointer of the 1st period. Kings franchise record before tonight for most in a quarter was 9 and it happened 5 other times. Sacramento is now 12/13 on the night from the perimeter & lead the Grizzlies 47-33 after 1st quarter. — Sean Cunningham (@SeanCunningham) January 24, 2023

Grandissimo Harrison Barnes

Barnes aveva le mani più calde di tutti, poiché ha messo a referto 5 dei suoi 6 tentativi dall’arco nella prima frazione di gioco, che ha concluso con 15 punti sulla forza di quelle percentuali che non stanno – in teoria – né in cielo né in terra. Anche il rookie Keegan Murray ha fatto molto bene nel primo quarto, realizzando tutti e tre i suoi tiri dalla dustanza. Trey Lyles è uscito dalla panchina e ne ha messe due prima del suono della sirena, mentre Davion Mitchell e Malik Monk hanno chiuso con una testa.

Un’ottima stagione NBA per Sacramento Kings

Sebbene sia improbabile che i Kings siano in grado di sostenere quel tipo di tiri a lungo termine, non si può negare che questa è una squadra che può avere ottime percentuali realizzative in questa stagione. I Kings sono entrati nella gara di lunedì al settimo posto nella NBA con 13,5 tiri da 3 punti a partita e al 10° posto con il 36,7% di tiri da dietro l’arco.

