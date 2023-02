Il ritorno dei Seattle Sonics è vicino? Occhio però a Città del Messico…

I fan dei Seattle Supersonics stavano aspettando con il fiato sospeso che l’NBA vada avanti con l’idea di aggiungere franchigie al proprio roster. Anche se a questo punto sembra più un “quando” che un “se”, i Sonics devono affrontare una dura competizione per uno dei due probabili slot.

Seattle e Las Vegas sono viste come destinazioni “ovvie” in caso di espansione, ma il fascino di un mercato internazionale potrebbe minacciare l’offerta per un revival dei Sonics. Eric Pincus di Bleacher Report riferisce che l’NBA sta “guardando da vicino” a una potenziale squadra a Città del Messico, che attualmente detiene una squadra in G-League.

“Dopo che la lega avrà chiuso i suoi contratti CBA, cercherà di espandersi, iniziando il processo intorno al 2025. Mentre Las Vegas e Seattle possono sembrare destinazioni ovvie, l’NBA sta guardando da vicino i Capitanes della G-League per valutare la fattibilità di aggiungere Città del Messico alle proprie destinazioni”.

La fanbase dei Seattle Sonics è provata e vera, ma l’NBA probabilmente darà uno sguardo lungo e duro alla penetrazione in America Latina con un trasferimento a Città del Messico. Per quanto la Lega voglia un’espansione europea, i complessi problemi di fuso orario e i voli molto lunghi rappresentano un serio ostacolo.

Leggi anche: Los Angeles Lakers, preoccupa l’infortunio di LeBron James