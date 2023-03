Shaquille O’Neal sta avendo ENORMI problemi legali per dei crypto-investimenti fallimentari

Per Shaquille O’Neal è difficile nascondersi, vista la sua stazza fisica, ma la star dell’NBA in pensione è riuscita a eludere gli avvocati che cercavano di servirlo con documenti come parte di un’azione legale collettiva a causa di un investimento sbagliato nel mondo delle crypto.

La causa dell’investitore Edwin Garrison elenca diverse celebrità che hanno investito in FTX, banca specializzata in crypto e ora sull’orlo del fallimento, come imputati, tra cui Tom Brady e Steph Curry.

Gli avvocati di Garrison hanno raccontato a Sarah Emerson di Forbes che hanno cercato in lungo e in largo The Big Shaqtus, ma ha dimostrato di essere troppo veloce per loro.

“Abbiamo speso grandi sforzi (4 diverse società di servizi) cercando di notificarvi con il nostro reclamo”, hanno scritto martedì gli avvocati di Garrison David Boies e Adam Moskowitz in una e-mail agli imputati. “Solo uno, tuttavia, ha scelto di eludere il servizio, al fine di prolungare questi procedimenti o altrimenti tentare di evitare di rispondere di queste accuse”.

Quella persona che scappa dal problema con le crypto, secondo gli avvocati, è Shaquille O’Neal. Nell’ultimo mese, l’atleta si sarebbe nascosto all’interno della sua casa. Gli avvocati hanno anche affermato di aver contattato inutilmente l’ultimo legale noto di Shaq. Chissà se a un certo punto risponderà di queste accuse…

Leggi anche: METTA WORLD PEACE – un PANDA nel PANDEMONIO del Pianella