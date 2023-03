Career high di Simo Fontecchio ma i Jazz perdono a Miami

Notte da ricordare per Simone Fontecchio perché il ragazzo abruzzese ha realizzato il proprio career high di 23 punti in NBA all’American Airlines Arena di Miami.

Purtroppo gli Utah Jazz non sono riusciti a portare a casa la vittoria contro gli Heat di Jimmy Butler ma l’italiano ha consolidato una volta di più il pensiero che non sia in questa Lega per sbaglio ma che meriti di giocare tra i più grandi.

Oltre ai 23 punti già citati, frutto di un ottimo 5 su 11 da tre punti, ha catturato anche 5 rimbalzi, smazzato 1 assist e rubato 1 pallone in quasi 30 minuti sul parquet. Tutto questo partendo ancora una volta in quintetto, un’idea che sta entrando sempre di più nella testa di coach Will Hardy.

Qui di seguito potete vedere i suoi highlights:

Fontecchio non è stato il miglior marcatore dei suoi e delle gara perché Lauri Markkanen ha fatto meglio di lui con 38 punti, mentre tra le fila di Miami solo Butler ha avuto un punteggio più alto, ma di pochissimo, 24.

A prescindere dalla sconfitta, che comunque pesa in ottica di play-in, non possiamo che essere soddisfatti per il fatto che l’ala ex Baskonia e Alba Berlino stia continuando a dimostrare che si merita quel palcoscenico, anche e soprattutto perché non ha mai smesso di lavorare, nonostante le molte settimane passate a guardar giocare i compagni.

