Steph Curry è senza dubbio il giocatore più determinante dei Golden State Warriors in NBA ma purtroppo dovrà saltare diverse partite nelle prossime settimane a causa di un infortunio alla gamba sinistra subito durante il match di questa notte contro i Dallas Mavericks.

“Stephen Curry di Golden State dovrebbe saltare diverse settimane a causa di un infortunio alla gamba sinistra, secondo quanto riferito da diverse fonti a @TheAthletic @Stadium”.

Golden State’s Stephen Curry is expected to miss multiple weeks with a left leg injury, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2023

Chiaramente questa è la peggior notizia possibile per un tifoso dei Golden State Warriors perché è l’ennesimo infortunio di Steph Curry in NBA in questa stagione.

Questa lunga assenza inciderà anche sui risultati della squadra, che rischia di passare dal titolo NBA del 2022 al non disputare i playoff nel 2023, pur non avendo stravolto la squadra. Al momento sono settimi e solo le prime 6 squadre alla fine della regular season hanno la certezza matematica di giocare la post season perché dalla settimana alla decima si affrontano al play-in con solo 2 posti disponibili.

Tutto dipenderà da quante settimane saranno effettivamente queste “diverse settimane”. 2-3 settimane sono, forse, ancora sopportabili, considerato che in mezzo c’è la pausa per l’All-Star Weekend. Se queste settimane si dovessero trasformare in mesi, beh, allora sarà dura vedere la franchigia con sede a San Francisco vincere il quinto titolo NBA del XXI secolo nel 2023.

