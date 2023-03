Steph Curry, abbiamo – forse – la data del rientro in campo

I Golden State Warriors stanno finalmente per riavere Steph Curry. Dopo aver saltato 10 partite a causa di un infortunio alla gamba subito contro i Dallas Mavericks all’inizio di febbraio, il due volte MVP tornerà presto in campo.

La stella degli Warriors dovrebbe ritornare sul parquet già domenica contro i Los Angeles Lakers, secondo l’insider NBA Chris Haynes.

“La stella del Golden State Stephen Curry intende tornare domenica in trasferta contro i Los Angeles Lakers salvo una battuta d’arresto, dicono fonti della lega”.

Golden State star Stephen Curry (leg) intends to make his return on Sunday on the road against the Los Angeles Lakers barring a setback, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 3, 2023