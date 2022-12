Amar’e Stoudemire arrestato per aver preso a pugni la figlia

L’L’ex giocatore NBA e assistente allenatore Amar’e Stoudemire sarebbe stato arrestato sabato poche ore dopo aver conseguito un master presso l’Università di Miami, secondo Andy Slater.

“Stoudemire avrebbe dato un pugno alla mascella a sua figlia e l’avrebbe schiaffeggiata più volte dopo essersi “comportata male”, secondo una fonte delle forze dell’ordine. La polizia dice di aver visto macchie di sangue. La cauzione di Stoudemire è quotata a 1.500 dollari.

JUST IN: Former NBA star Amar’e Stoudemire was arrested in Miami on Saturday just hours after graduating with a master’s degree.

Stoudemire, charged with battery, allegedly told cops his daughter “received a whooping from him for being disrespectful and a liar,” sources say. pic.twitter.com/nLstRHZCvH

— Andy Slater (@AndySlater) December 18, 2022