Stoudemire smentisce: “Non ho picchiato mia figlia, sono di religione ebraica e siamo ad Hanukkah, la festa di come abbiamo combattuto la malvagità”

Amar’e Stoudemire ha recentemente fatto notizia per le ragioni sbagliate dopo che si diceva che avesse picchiato sua figlia. L’ex stella NBA, tuttavia, ha smentito le notizie e ha affermato che i fatti saranno rivelati presto una volta terminate le indagini.

Per chi non lo sapesse, Stoudemire è stato arrestato e accusato di aver picchiato la figlia per “mancanza di rispetto nei confronti della nonna”. Secondo quanto riferito, la leggenda dei Phoenix Suns e dei New York Knicks “ha dato un pugno alla mascella a sua figlia e l’ha schiaffeggiata più volte”.

Dopo che il rapporto si è diffuso a macchia d’olio sui social media, Stoudemire ha rilasciato una dichiarazione per negare le accuse. Ha sottolineato che non potrebbe mai “aggredire” nessuna persona, specialmente i suoi figli.

“Nelle ultime 24 ore un incidente nella mia casa di famiglia mi ha portato a essere accusato di aver aggredito mia figlia. È un’accusa basata su un rapporto che non quadra con i fatti. Sono di fede ebraica, oggi gli ebrei di tutto il mondo celebrano Hanukkah e ascoltano la storia di come abbiamo combattuto la malvagità”.

“Credo che ‘qualunque cosa non vuoi venga fatta a te, non farla agli altri’. Con lo svolgersi delle indagini, i fatti dimostreranno che le accuse sono infondate poiché le condizioni mediche di mia figlia non sono il risultato di essere stata aggredita da un padre che è ha quell’altezza e quel peso. Non potrei mai vedermi aggredire nessuna persona, specialmente i miei figli. Rispetto, proteggo e amo la mia famiglia, in particolare i miei figli. Come padre, chiedo la tua grazia mentre assicuriamo il nostro spazio e la nostra privacy”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amar’e Stoudemire (@amareisreal)

Leggi anche: Clamoroso Virtus Bologna, Achille Polonara ad un passo?