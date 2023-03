VIDEO: accenno di rissa tra Draymond Green e Dillon Brooks

Per quanto riguarda le rivalità personali, quella di Draymond Green e Dillon Brooks è in cima alla lista in questo momento.

Questo dopo che il Green è uscito di recente con una frecciata potentissima contro Dillon Brooks sul podcast del veterano dei Golden State Warriors in cui Draymond Green ha praticamente distrutto i Grizzlies. I due si sono affrontati in campo giovedì sera ed era solo questione di tempo prima che le loro strade si incrociassero.

Nel mezzo di un’intensa battaglia tra queste due squadre, Brooks ha deciso di andare faccia a faccia con Draymond dopo che il giocatore dei Grizzlies ha segnato con Green che cercava di fermarlo. Ovviamente, il talismano degli Warriors non si è tirato indietro:

Alla fine, lo scontro si è concluso senza particolari danni. Dobbiamo dare credito a entrambi i giocatori per aver mantenuto la calma in questo momento, soprattutto alla luce di tutto ciò che è stato detto tra di loro.

Alla fine si sono imposti per 131 a 110 i Memphis Grizzlies, che continuano a confermarsi un’ottima squadra, nonostante le ultime “sparate” di Ja Morant. Stiamo a vedere se nei prossimi giorni usciranno altre frecciatine da uno dei due.

