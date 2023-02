Coppa Italia, Gandini: “Manifestazione di cultura, solidarietà, divertimento, ben oltre il puro aspetto agonistico”

Con la conferenza stampa presieduta da Umberto Gandini che si è tenuta a Torino nella Sala delle Feste di Palazzo Madama prosegue la marcia di avvicinamento alla Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia, l’evento organizzato da Lega Basket Serie A, che assegnerà al Pala Alpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio il prestigioso trofeo della Coppa Italia, giunta alla sua edizione numero 47, la 24ª da quando è stata introdotta la formula della Final Eight.

Quest’edizione, che riporta il grande basket a Torino dopo 11 anni, ha già messo a segno un primo, importante risultato: per la finale di domenica 19 febbraio sono stati venduti tutti gli 11 mila posti disponibili, mentre sono rimasti pochi biglietti per le semifinali di sabato 18 febbraio. A disposizione del pubblico ancora tagliandi per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16, nelle quali si disputeranno i quarti di finale.

“Oggi stiamo solo presentando la Frecciarossa Final Eight – entreremo nel vivo tra poco più di due settimane – ma posso già dirmi soddisfatto per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme alla Regione Piemonte, al Comune di Torino, alla Camera di Commercio, alla FIP regionale e all’ufficio scolastico regionale, oltre al nostro Advisor Infront, a tutti gli sponsor e alla squadra LBA, nel trasformare un evento sportivo in una manifestazione di cultura, solidarietà, divertimento, ben oltre il puro aspetto agonistico. Rispetto al passato, abbiamo puntato su Torino, una città da cui mancavamo da 11 anni e questo ha rappresentato di per sé una grande sfida: posso dire che l’abbiamo già vinta, con il sold-out della finale e le semifinali verso il “tutto esaurito”. Abbiamo saputo fare sistema e abbiamo coinvolto nuovi partner, in grado di dialogare con pubblici diversi da quello che tradizionalmente segue il basket, che si sono attivati con iniziative che faranno vivere a Torino una settimana di grande sport e divertimento. Da martedì 14 inizierà infatti il programma degli eventi collaterali, che, tra le altre, ci vede impegnati con le scuole del ciclo primario, con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e con tutti i partner di Lega e dei Club per dialogare sul futuro del basket e trovare sinergie. In ultimo, voglio ringraziare Carlton Myers che ha assunto il ruolo di nostro Ambassador per questa 47ª edizione della Coppa Italia. Oltre a essere un grande campione, Carlton incarna perfettamente tutti i valori della nostra pallacanestro”.

Fonte: ufficio stampa Lega Basket

