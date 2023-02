Gianmarco Pozzecco a Venezia: sarà lui il post De Raffaele?

La Reyer Venezia ha ufficialmente esonerato Walter De Raffaele oggi pomeriggio dopo la sconfitta nel lunch match del Taliercio tra Umana e Happy Casa Brindisi. Al momento la squadra è nelle mani di Gianluca Tucci, storico assistente del coach toscano, però si sta già parlando del sostituto di WDR e un nome possibile per la Reyer Venezia è quello di Gianmarco Pozzecco.

Onestamente non ci sono molti allenatori di livello liberi e ricordiamo che i coach che hanno iniziato con una squadra di Serie A, non possono allenarne un’altra (quindi, per esempio, Max Menetti non può allenare in Italia fino a fine stagione).

Pozzecco al momento fa “solo” il C.T. dell’Italbasket e fino ad agosto è abbastanza tranquillo perché la Nazionale azzurra è già qualificata per il Mondiale asiatico e perciò può vivere l’ultima finestra FIBA di febbraio con tranquillità. In più a Venezia gioca uno che con Pozzecco sa esaltarsi come con nessun altro coach: Marco Spissu.

La Reyer aveva iniziato la stagione con grandissime aspettative. Era tra le favorite alla vittoria dell’EuroCup e poteva essere la terza incomodo tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, al pari di Tortona. In Europa non sta andando benissimo ma la situazione comunque non è compromessa, mentre in Italia al momento è fuori dai playoff, però a 4 punti dal quarto posto.

Non sappiamo se Pozzecco davvero allenerà la Reyer Venezia (almeno) fino a fine stagione però potrebbe essere una soluzione assolutamente logica e che potrebbe dare quella forte sferzata di emozioni, le quali sono mancate nelle ultime settimane in laguna.

