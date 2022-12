Simone Fontecchio è l’uomo-copertina della vittoria degli Utah Jazz in NBA di questa notte contro i Golden State Warriors. La sua schiacciata in contropiede sta facendo il giro del mondo e naturalmente si è anche guadagnato l’intervista post partita davanti a tutta Salt Lake City e non solo.

“Bellissimo! Non so cos’altro aggiungere. I ragazzi sono stati fantastici, nelle ultime due difese siamo stati incredibili. Volevamo recuperare la palla, Malik Beasley, il mio ragazzo, ce l’ha fatta e siamo qui. Io cerco sempre di essere pronto, non è semplice ma ci provo. Il coach mi chiede di essere sempre concentrato e pronto e io davvero provo a esserlo sempre. L’NBA è un mondo diverso… Mi sto davvero godendo ogni singolo momento di questa esperienza”.

"The NBA is a different world… I'm really enjoying every single moment of this experience."#WalkoffInterview | @lhmauto pic.twitter.com/TPi8xhnUqe — Utah Jazz (@utahjazz) December 8, 2022

Non è stato un percorso senza ostacoli finora perché Simo Fontecchio ha dovuto sudare parecchio per essere considerato un giocatore NBA da coach Will Hardy. Ha fatto tanti N.E., tante partite da un paio di minuti massimo, ma oggi siamo qui a celebrarlo. E questa celebrazione vale triplo proprio per la fatica e per il percorso del ragazzo di Pescara, che ha letteralmente sputato sangue per ottenere tutto questo.

