Klemen Prepelic scioccato: dona per la Turchia… ma la sua banca gli scala 50€ di commissioni

Klemen Prepelic, esterno sloveno attualmente in forza al Valencia, ha deciso di aiutare le associazioni umanitarie turche per il disastroso terremoto che ha ucciso decine di migliaia di persone.

Purtroppo però non tutto è andato come sperava perché la sua banca spagnola, Santander, gli ha fatto pagato 50€ di commissioni per la donazione… non proprio il massimo. Non tanto per il cestista che guadagna centinaia di migliaia di euro all’anno, più che altro per chi, con uno stipendio normale, decide di aiutare le popolazioni turche e siriane.

“Oggi ero in una specie di shock. Dopo aver inviato i soldi a una delle organizzazioni umanitarie turche, la banca Santander si è presa 50 euro di commissioni. Onestamente questo tipo di pensieri non dovrebbero mai accadere in occasioni del genere. 😡”.

La speranza è che la banca spagnola si scusa con Klemen Prepelic e che rimborsi lui e tutti quelli che hanno contribuito alla causa turca e/o siriana. Lucrare su una tragedia del genere è inaccettabile e il cestista sloveno ha fatto benissimo a esporre Santander al pubblico ludibrio perché questi errori non possono commettere in situazioni di calamità naturali o pandemie, come in occasione del Covid-19.

