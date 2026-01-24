Basketball Stars Camp

Basketball Stars Camp: Italia, Spagna, EuroLega e NBA, il camp che cambia il tuo gioco

Eurolega Home NBA
Alessandro SaracenoLascia un Commento su Basketball Stars Camp: Italia, Spagna, EuroLega e NBA, il camp che cambia il tuo gioco

Il Basketball Stars Camp è uno dei programmi estivi di basket più completi e apprezzati per giovani atleti che vogliono migliorare le proprie abilità tecniche e tattiche, confrontarsi con coetanei internazionali e vivere esperienze formative indimenticabili. Il progetto offre camp in Italia, Spagna e Stati Uniti, con percorsi adatti sia ai principianti sia ai giocatori più esperti.

Camp a Vitoria – Baskonia (Spagna)

Uno dei fiori all’occhiello del programma è il camp a Vitoria, realizzato in collaborazione con uno dei club storici dell’Eurolega. Il soggiorno di 8 giorni è pensato per ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni e combina allenamenti intensivi sul campo con esperienze culturali in un contesto internazionale. Lavoro tecnico, gioco situazionale e confronti quotidiani con talenti da tutto il mondo rendono questa esperienza unica.

Camp negli Stati Uniti – New York & Boston

Per chi sogna un’esperienza americana, il camp di 13-14 giorni tra New York e Boston offre una combinazione di cultura USA e basket di alto livello. Con la partecipazione al leggendario PGC Basketball Camp, i partecipanti hanno la possibilità di allenarsi con coach internazionali, visitare città, l’Hall of Fame di Springfield e arene iconiche come il Madison Square Garden e il TD Garden, giocare in playground storici (Rucker Park, The Cage), e affrontare squadre locali.

Camp residenziale a Misano Adriatico

Nessuna descrizione della foto disponibile.

Presso il Villaggio San Pellegrino a Misano Adriatico, il camp residenziale offre una settimana di basket intensivo e crescita personale per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 15 anni. Il programma combina allenamenti mirati ispirati alle skills NBA, attività in sala video per migliorare tecnica e tattica, e sessioni sulla mentalità da giocatore, includendo gestione dello stress, body language e rapporto con arbitri e coach. I partecipanti sviluppano abilità individuali, spirito di squadra e autonomia, vivendo un’esperienza unica in una location da sogno con spiaggia privata e piscina semi-olimpionica, per un’estate da protagonisti sul campo.

Day Camp a Forlì

Nessuna descrizione della foto disponibile.

Si svolge in 4 settimane presso il Pol. Cimatti di Roncadello, offrendo ai ragazzi l’opportunità di migliorare le proprie abilità cestistiche sotto la guida di istruttori e allenatori qualificati. Dopo la riunione tecnica del mattino, i partecipanti affrontano allenamenti di squadra, gare di tiro, sfide 1vs1 e tornei 4vs4, con momenti facoltativi di allenamento individuale per lavorare sui punti deboli. Giocatori e allenatori professionisti condividono esperienza e consigli. Ogni settimana si conclude con finali, premiazioni e attività di crescita personale, in un contesto sicuro, educativo e stimolante.

Perché scegliere Basketball Stars Camp

Il Basketball Stars Camp non è solo basket: è un’esperienza educativa, sociale e competitiva che unisce allenamento tecnico, confronto internazionale, crescita personale e divertimento. Sia che tu stia cercando una settimana intensiva di sviluppo, un’immersione nella cultura sportiva americana o la competizione in un contesto europeo d’élite, questi camp offrono opportunità per ogni livello.

Le iscrizioni si aprono ogni anno per diverse destinazioni e turni ma i posti sono limitati, quindi è consigliato assicurarsi il proprio posto per tempo. Scopri tutte le info su www.basketballstarscamp.it e migliora il tuo gioco!

Alessandro Saraceno
Latest posts by Alessandro Saraceno (see all)

Related Posts

josh richardson zaragoza

Josh Richardson sbarca a Zaragoza: un veterano NBA per rinforzare il perimetro!

Alessandro Saraceno
lebron james

LeBron James chiarisce il suo futuro dopo la sconfitta coi Clippers

Alessandro Saraceno
antonini trapani shark

Trapani Shark, respinto il ricorso: il TAR del Lazio conferma la penalizzazione

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.