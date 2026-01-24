Basketball Stars Camp: Italia, Spagna, EuroLega e NBA, il camp che cambia il tuo gioco

Il Basketball Stars Camp è uno dei programmi estivi di basket più completi e apprezzati per giovani atleti che vogliono migliorare le proprie abilità tecniche e tattiche, confrontarsi con coetanei internazionali e vivere esperienze formative indimenticabili. Il progetto offre camp in Italia, Spagna e Stati Uniti, con percorsi adatti sia ai principianti sia ai giocatori più esperti.

Uno dei fiori all’occhiello del programma è il camp a Vitoria, realizzato in collaborazione con uno dei club storici dell’Eurolega. Il soggiorno di 8 giorni è pensato per ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni e combina allenamenti intensivi sul campo con esperienze culturali in un contesto internazionale. Lavoro tecnico, gioco situazionale e confronti quotidiani con talenti da tutto il mondo rendono questa esperienza unica.

Per chi sogna un’esperienza americana, il camp di 13-14 giorni tra New York e Boston offre una combinazione di cultura USA e basket di alto livello. Con la partecipazione al leggendario PGC Basketball Camp, i partecipanti hanno la possibilità di allenarsi con coach internazionali, visitare città, l’Hall of Fame di Springfield e arene iconiche come il Madison Square Garden e il TD Garden, giocare in playground storici (Rucker Park, The Cage), e affrontare squadre locali.

Camp residenziale a Misano Adriatico

Presso il Villaggio San Pellegrino a Misano Adriatico, il camp residenziale offre una settimana di basket intensivo e crescita personale per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 15 anni. Il programma combina allenamenti mirati ispirati alle skills NBA, attività in sala video per migliorare tecnica e tattica, e sessioni sulla mentalità da giocatore, includendo gestione dello stress, body language e rapporto con arbitri e coach. I partecipanti sviluppano abilità individuali, spirito di squadra e autonomia, vivendo un’esperienza unica in una location da sogno con spiaggia privata e piscina semi-olimpionica, per un’estate da protagonisti sul campo.

Day Camp a Forlì

Si svolge in 4 settimane presso il Pol. Cimatti di Roncadello, offrendo ai ragazzi l’opportunità di migliorare le proprie abilità cestistiche sotto la guida di istruttori e allenatori qualificati. Dopo la riunione tecnica del mattino, i partecipanti affrontano allenamenti di squadra, gare di tiro, sfide 1vs1 e tornei 4vs4, con momenti facoltativi di allenamento individuale per lavorare sui punti deboli. Giocatori e allenatori professionisti condividono esperienza e consigli. Ogni settimana si conclude con finali, premiazioni e attività di crescita personale, in un contesto sicuro, educativo e stimolante.

Perché scegliere Basketball Stars Camp

Il Basketball Stars Camp non è solo basket: è un’esperienza educativa, sociale e competitiva che unisce allenamento tecnico, confronto internazionale, crescita personale e divertimento. Sia che tu stia cercando una settimana intensiva di sviluppo, un’immersione nella cultura sportiva americana o la competizione in un contesto europeo d’élite, questi camp offrono opportunità per ogni livello.

Le iscrizioni si aprono ogni anno per diverse destinazioni e turni ma i posti sono limitati, quindi è consigliato assicurarsi il proprio posto per tempo. Scopri tutte le info su www.basketballstarscamp.it e migliora il tuo gioco!