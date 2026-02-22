Baskonia in finale di Copa del Rey, tifosi in VISIBILIO per “il Capo” Paolo Galbiati

Il Baskonia ha compiuto un’impresa ieri sera, battendo in semifinale di Copa del Rey il Barcellona per 67-70 e conquistando così la finale contro il Real Madrid, in programma oggi alle ore 19. Per i blaugrana è un appuntamento con la storia, visto che Vitoria ha alzato la Copa del Rey solo 3 volte nella sua storia, l’ultima nel 2008. Un risultato riconosciuto dai tifosi del Baskonia, che hanno eletto l’italiano Paolo Galbiati a vero e proprio idolo: soprannominato “il Capo”, in questi giorni di grande spettacolo, anche sugli spalti, a Valencia i fans blaugrana hanno manifestato per lui tutto il proprio entusiasmo.

A partire dal coro: “Por la mañana café, por la tarde ron. Paolo Galbiati, haznos campeón!”, ovvero “Caffè al mattino, rum al pomeriggio. Paolo Galbiati, rendici campioni!”. Un affetto che l’ex tecnico di Trento ha accolto a braccia aperte: “Conoscevo la canzone da prima, quando la cantavano i tifosi del Betis. La adoro, quando siamo arrivati qui c’erano i tifosi con i fumogeni… Amo queste cose. Sono contento per loro che sono qui e domani verranno a rimpire questo incredibile palazzetto, andiamoci a giocare la finale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Liga Endesa (@acbcom)

Stasera sarà una sfida anche italiana: entrambi gli allenatori delle due finaliste sono infatti azzurri. Da una parte Paolo Galbiati, dall’altra Sergio Scariolo che col suo Real Madrid ha vinto in rimonta, grazie a Mario Hezonja, la semifinale contro il Valencia padrone di casa. Il favore del pronostico è ovviamente a favore dei Blancos, che hanno in bacheca già 29 Copa del Rey. Ma in questi giorni il Baskonia ha dimostrato di poter sognare.