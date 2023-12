Baskonia-Virtus Bologna, le pagelle: Belinelli IMMARCESCIBILE; Shengelia GARANZIA; Cordinieri SOLIDO

La Virtus Bologna ha vinto grazie alla coppia Belinelli-Shengelia una gara difficilissima in casa del Baskonia, la squadra più in forma di tutta la competizione. Ecco qui di seguito i nostri voti alla gara tra Baskonia e Virtus Bologna.

Virtus Bologna

Isaia Cordinier: 7,5. Una prestazione di grande intelligenza e super solida. 12 punti, 8 rimbalzi e quella schiacciata in volo che probabilmente sarà la giocata della settimana.

Gabriel Lundberg: 5. 12 minuti e spiccioli di nulla. Serve maggiore continuità.

Marco Belinelli: 8,5. Quando conta, con i piedi a posto, non sbaglia MAI. Un inizio da 12 punti nel primo quarto e un finale con due triple che hanno chiuso la contesa. Sembra stia vivendo una nuova giovinezza a 37 anni suonati.

Alessandro Pajola: 7. Inutile parlarvi della difesa, già sapete. Ma l’aspetto positivo è che stasera è stato un fattore in attacco con 9 punti e 6 assist.

Devontae Cacok: 6. Senza infamia e senza lode ma può fare molto di più.

Tornik’e Shengelia: 8. Gioca tantissimi minuti da centro ma non soffre e anzi fa la differenza. Una costante nella stagione della Segafredo.

Daniel Hackett: 7,5. Non sappiamo quante point guard di EuroLega siano in grado di prendere 8 rimbalzi. E poi quella tripla ha letteralmente cambiato l’inerzia del match.

Achille Polonara: 6. Una sufficienza d’incoraggiamento e di affetto.

Bryant Dunston: 6,5. Non è al top della forma ma si sbatte e comunque fa molto più del suo.

Awudu Abass: 7. Viene sbattuto in campo un po’ per caso e un po’ per necessità e si dimostra un ottimo 3&D giocando da “4 tattico”. Questo Abi farà comodissimo anche alla Nazionale italiana.

All. Luca Banchi: 7,5. Un fenomeno. Vince tatticamente una gara contro uno dei migliori tattici d’Europa e in un momento clamoroso. Che cosa si può dire, se non complimenti, a questo coach? Chapeau.

Baskonia

Howard 6,5, Mannion SV, Raieste SV, Chiozza SV, Sederkis 6,5, Marinkovic 6, Miller-Mcintyre 7,5, Diez SV, Rogkavopoulos 6,5, Diop 5,5, Kotsar 6,5, Moneke 7. All. Dusko Ivanovic.

Immagine in evidenza: ufficio stampa Virtus Bologna