Bassas mostruoso, ma la Virtus Bologna resiste e passa col brivido

Missione compiuta per la Virtus Bologna, che passa per 78-84 sul campo di Badalona e strappa il pass per le semifinali di EuroCup. All’inferno e ritorno per i bianconeri, che dominano per 24 minuti prima di spegnere completamente la luce. Avanti anche di 23 punti, i ragazzi di Djordjevic si ritrovano anche sotto nel punteggio a 3 minuti dalla fine. Ma l’MVP di serata, Vince Hunter (18 punti), ha tolto le castagne dal fuoco per i bianconeri. Da lì in avanti i soliti Markovic e Teodosic hanno sigillato il match, con al loro fianco un Weems devastante su entrambi i lati del campo. Per Badalona resta l’amaro in bocca per aver quasi raggiunto il risultato, andando vicina alla vittoria come martedì. Dopo un avvio pessimo da 1/10, nel solo terzo quarto Badalona ha aggiusta le sue cifre con un 8/10 da 3. Merito della vena ispiratissima di Bassas, top scorer di serata con 26 punti e 7/10 nel tiro pesante. Non è bastato però, perchè nei momenti in cui la palla è più scottata gli emiliani hanno indirizzato il match.

Con questa vittoria la Segafredo si guadagna il passaggio del turno, si godrà una settimana di riposo da lunedì in attesa di sapere la propria sfidante e può concentrarsi ora sul Derby di domenica con il massimo entusiasmo.

Tornando alla partita, come in gara-1 i primi punti a tabellone sono della Joventut. La Virtus però, a differenza di martedì, non aspetta la metà del primo quarto per prendere ritmo e, guidata da Weems (10 punti nei primi 10′) prende il controllo delle operazioni. Badalona non si scoraggia di fronte alle due triple immediate del #34 e con Tomic resta in scia dei bianconeri. L’ingresso di Pajola e Gamble con la loro solita energia crea il primo strappo, con Bologna che fa pagare le 8 palle perse dei padroni di casa: alla prima pausa è 14-19.

Nel secondo quarto si sblocca anche Teodosic dopo i 3 assist della prima frazione, a cui si aggiunge Hunter per allungare il vantaggio sul 19-27 al 16′. Nella seconda metà di periodo entrambi gli allenatori svuotano le panchine, con Duran che perde anche Lopez-Arostegui per una distorsione alla caviglia e Tomic per il 3° fallo personale. Così si crea una situazione di stallo, dove la Virtus prova a scappare (21-35), ma viene ripresa da Birgander e Parra (28-35). In chiusura di quarto però le triple in successione di Teodosic e Hunter (ormai piacevole abitudine e non più sorpresa) rimettono la distanza di sicurezza, per il 31-43 del 20′.

Al rientro dagli spogliatoi la Segafredo è furiosa: in un minuto Teodosic firma un 7-0, che si allunga con una difesa indemoniata e i punti di Weems e Ricci, arrivando al 32-55 del 24′. Nel momento più buio è Bassas a trascinare di peso i padroni di casa, infilando 3 triple consecutive per riportare ai margini della doppia cifra i suoi (47-49), prima della fiammata di Dawson che fissa il 54-64 al 30′.

Pronti via e subito Birgander trova il meno 8, prima di due minuti di grande confusione. L’energia comincia a latitare e solo Bassas continua ad essere in palla, con palle perse su entrambi i lati. Così, un nuovo canestro nel pitturato del centro svedese firma il 61-67, facendo suonare il campanello d’allarme a Djordjevic che si vede costretto al timeout. Il minuto non ottiene gli effetti sperati però, perchè Bassas e Birgander continuano a crivellare di colpi la retina ospite e trovano il pareggio a quota 69. Con la tripla di Ventura arriva addirittura il sorpasso di Badalona, per la prima volta dal 2-0, sul 72-71 con 3′ da giocare. Nel momento di massima inerzia per i catalani, Hunter e Markovic (con il primo e unico canestro di serata) tolgono Bologna dalle fiamme, ricostituisce un possesso pieno di vantaggio. Il Joventut non si arrende e continua a correre con Bassas, ma la difesa emiliana toglie ossigeno e la schiacciata di Hunter unita alla tripla di Teodosic spezza le reni ai catalani. Con 26 secondi dalla fine Badalona prova il tutto per tutto sotto 75-81, ma i tiri della disperazione non entrano e la Virtus porta a casa vittoria e passaggio del turno: la lotteria dei liberi non varia il risultato, alla sirena finale è 78-84.

Joventut Badalona: Dimitrijevic 7, Dawson 5, Ribas 3, Lopez-Arostegui 4, Morgan 3, Brodziansky 3, Venuta 4, Bassa 26, Birgander 10, Parra 6, Tomic 7.

All. Duran

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 4, Abass 0, Pajola 5, Alibegovic 2, Markovic 3, Ricci 5, Adams 0, Belinelli 3, Hunter 18, Weems 18, Teodosic 17, Gamble 9.

All. Djordjevic

