Basta verde per i Boston Celtics! Vincono (quasi) solo con la canotta bianca

I Boston Celtics saranno sempre associati al colore verde. Ma, secondo questa statistica curiosa, sembra che i Celtics stiano facendo meglio con i colori bianchi.

Chris Forsberg di NBCS Boston ha condiviso un dato interessante, sottolineando che Boston è stata imbattuta in questa stagione quando ha indossato le sue uniformi bianche. Lo stesso non si può dire quando indossano il verde, essendo 4-6. Se si vuole credere a questo grafico, i Celtics dovrebbero anche stare lontani da quelle uniformi nere lucide poiché hanno vinto solo una volta nelle cinque partite che hanno giocato con quelle maglie.

