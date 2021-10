Battaglia per tre quarti, nell’ultimo i Nets asfaltano i Lakers

Nonostante le numerosissime assenze da una parte e dall’altra, allo Staples Center è stata battaglia per tre quarti tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets. Al 36′ infatti il risultato era di 84-81. Nell’ultimo quarto però coach Frank Vogel ha estromesso dalla partita tutti i suoi giocatori standard, lasciando in campo solo i giocatori aggregati per il training camp e coloro che saranno in fondo alla panchina nel roster ufficiale. Il risultato è stato un parziale di 39-13 nell’ultimo quarto che ha consentito ai Nets di vincere l’esordio in preseason 123-97.

Il migliore dei Nets è stato il rookie Cam Thomas, già co-MVP della Summer League e autore di 21 punti. Day’Ron Sharpe e David Duke Jr hanno aggiunto 13 punti a testa, Paul Millsap ne ha segnati 10 con 10 rimbalzi in 19′, mentre LaMarcus Aldridge è tornato con 6 punti in 15′. I Lakers schieravano Anthony Davis come unica stella: il lungo è stato in campo 11′ ed ha segnato 6 punti, mentre il top scorer giallo-viola è stato Malik Monk con 15. In doppia cifra anche Dwight Howard, Wayne Ellington, entrambi 11 punti, e Talen Horton-Tucker, 10.