Batum parla della possibile presenza di Embiid con la Francia

Il capitano della Francia, Nicolas Batum, ha dato una risposta piuttosto breve ma chiara quando Eurohoops gli ha chiesto se la superstar dei Philadelphia 76ers e MVP NBA in carica, Joel Embiid, sarebbe una risorsa gradita di cui anche la sua squadra ha bisogno.

“Diresti di no all’MVP?”, Batum ha risposto. “Tu diresti di no all’MVP?”, ha ripetuto con enfasi, sorridendo mentre si dirigeva verso gli spogliatoi. Embiid ha ricevuto la cittadinanza francese l’anno scorso e ci sono stati tentativi di reclutarlo per unirsi alla squadra nazionale per i Giochi Olimpici del 2024.

Batum e la Francia avevano appena battuto il Libano per ottenere la loro prima vittoria nella Coppa del Mondo FIBA 2023 dopo due sconfitte contro Canada e Lettonia. Nel caso in cui abbiate vissuto sotto una roccia, amici amanti della pallacanestro, i potenti Les Bleus, che all’inizio del torneo erano una pretendente alla medaglia d’oro, sono stati eliminati e non passeranno nemmeno alla fase successiva.

Si tratta davvero di una notizia “preoccupante” perché Joel Embiid in una Francia già fortissima, dove ci sarà ancora Nicolas Batum, di per sé sarebbe un qualcosa di clamoroso. Stiamo a vedere se davvero accadrà!

