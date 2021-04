Il Bayern completa l’opera: lo Zalgiris va KO e i play-off sono realtà

BAYERN MONACO-ZALGIRIS KAUNAS 71-70

(21-22, 16-14, 20-18, 14-16)

Partita da play-off all’Audi Dome, dove il Bayern fa la storia, qualificandosi ai play-off per la prima volta nella sua storia. Per piegare lo Zalgiris e trovare i due punti è stato necessario sudare sette camicie, resistere al ritorno finale dei lituani ed essere glaciali ai liberi. Infatti, il sucesso è arrivato a soli 2.6″ dalla fine con un 2/2 a cronometro fermo di Lucic, che poi si è permesso anche il lusso di stoppare Lauvergne all’ultima azione. La squadra di Schiller, con questa sconfitta, viene estromessa dalla corsa per i primi otto posti, mentre i ragazzi di Trinchieri evitano di giocarsi tutto sul parquet di Barcellona.

Si comincia punto a punto, con le difese a prevalere sugli attacchi. Il primo allungo è del Bayern con Reynolds e Baldwin, ma Walkup e Lekavicius rispondono e riportano avanti lo Zalgiris, anche di 4 lunghezze. La replica dei tedeschi non tarda ad arrivare, con Johnson e Weiler-Babb, poi Lekavicius trova un altro canestro da oltre l’arco e chiude il primo quarto sul punteggio di 21-22. Nella seconda frazione gli attacchi stentano a decollare, e bisogna aspettare quasi 2′ per la prima realizzazione. Si rinnova, come nella parte iniziale, il botta e risposta che vede continui cambi del team in vantaggio, almeno fin quando Radosevic e Baldwin piazzano il break del +6. Tuttavia, i lituani pescano il jolly Lukosiunas e riparano subito i danni, tornando negli spogliatoi sotto di una sola lunghezza, sul 37-36. Dagli spogliatoi esce meglio lo Zalgiris, che torna avanti nel punteggio con la tripla di Jankunas e le accelerazioni di Lauvergne. Ci pensa Reynolds a sbloccare il Bayern, ma i tedeschi rimangono sempre sotto nel punteggio a causa delle alte percentuali al tiro dei lituani. Con un colpo di coda nel finale, griffato da Seeley e Radosevic, la squadra di Trinchieri sorpassa, e chiude la terza frazione sul 57-54. Lucic e compagni cavalcano il momento, e provano a scappare toccando il +7 con i punti di Sisko e dello stesso giocatore serbo. Guai a pensare che sia finita, perché Walkup e Hayes la ribaltano e ci regalano un finale al cardiopalma. Gist cerca di tenere a galla i suoi e appoggia il -1, poi vince la contesa contro Lekavicius regalando ai suoi l’ultimo possesso, sul quale prima Baldwin rischia la palla persa e poi Lucic guadagna e realizza i liberi che danno il successo ai tedeschi sul punteggio di 71-70.

Bayern: Lucic 13, Reynolds 12, Weiler-Babb 11

Zalgiris: Walkup 16, Hayes 12, Lekavicius 10

