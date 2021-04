Bayern Monaco a riposo in vista dell’EuroLega con Milano: rinviata la Coppa di Germania

Non si giocherà in questo weekend la Final Four della Coppa di Germania, come comunicato dalla Basketball Bundesliga e ripreso da Sportando. L’evento è stato rinviato a data da destinarsi a causa della positività al Covid-19 di alcuni giocatori di Gottingen.

Al torneo avrebbe dovuto partecipare anche il Bayern Monaco che martedì inizierà i quarti di finale di EuroLega contro l’Olimpia Milano.

Il coach Andrea Trinchieri e il DS Daniele Baiesi avevano criticato fortemente la scelta della BBL di far giocare la Coppa prima del loro impegno in EuroLega. Adesso i ruoli si ribaltano e sarà il Bayern ad arrivare più fresco all’appuntamento. I bavaresi osserveranno un weekend di riposo mentre Milano dovrà giocare il big match con la Virtus Bologna. Una gara fondamentale per il piazzamento playoff che perciò toglierà molte energie all’Olimpia.

