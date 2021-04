Bayern Monaco, Coppa di Germania prima dell’EuroLega con Milano: Trinchieri furibondo

Clima molto teso in casa Bayern Monaco. La società bavarese, infatti, non ha gradito la collocazione delle Final Four della Coppa di Germania alla vigilia del playoff di EuroLega contro l’Olimpia Milano.

Domani il Bayern giocherà la semifinale contro Ulm. In caso di vittoria domenica tornerà in campo per giocarsi il titolo contro Gottingen o Alba Berlino. Martedì è in programma gara 1 contro i lombardi.

Una scelta di calendario che alla società non è piaciuta per niente, come ha sottolineato il coach Andrea Trinchieri nella conferenza stampa della vigilia.

Sarà la nostra 68ª partita stagionale, dovremo riuscire in qualche modo ad eguagliare la loro freschezza. Di certo non potremo garantire il nostro miglior basket. Ovunque una squadra di EuroLega viene considerata ambasciatrice del campionato e del Paese. In Germania evidentemente non ci considerano così.

A rincarare la dose il direttore sportivo Daniele Baiesi.

Giocare la Coppa in questo weekend è un’imposizione che subiamo. Recentemente qualcuno ha provato a darci lezioni di fair play, non le accettiamo da chi ha preso una decisione così sbagliata. C’erano date alternative, le abbiamo proposte ma sono state respinte. Siamo in corsa per i playoff da mesi, non è stata una cosa improvvisa. Molti non capisco quanto sia importante per la pallacanestro tedesca avere una squadra ai quarti di EuroLega.

Fonte: Sportando