Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo di Andrea Trinchieri: ora il mercato

Nelle scorse ore il Bayern Monaco ha annunciato il prolungamento del contratto di coach Andrea Trinchieri fino al 2023. Il coach italiano, alla sua prima stagione in Baviera, ha portato la squadra ad un passo dalle Final Four di Eurolega, perdendo però il campionato in finale contro l’Alba Berlino.

La dirigenza ora si dedicherà al mercato per consegnare a Trinchieri una squadra per confermare quanto di buono visto in questa stagione. Come riportato da Eurohoops, il club lavora per la conferma di Wade Baldwin IV, una delle stelle dell’annata appena conclusa, mentre è in pole position per Darrun Hilliard. L’americano, in uscita dal CSKA Mosca, è seguito anche da Zalgiris Kaunes, Lokomotiv Kuban e Milano, ma solo in caso di mancato rinnovo di Kevin Punter.