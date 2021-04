Bayern, Trinchieri festeggerà i playoff di EuroLega con una “piscina di vino”

Il Bayern Monaco ha sconfitto lo Zalgiris Kaunas questa sera e ha così ottenuta una storica qualificazione ai playoff di EuroLeague per la prima volta nella sua storia. Andrea Trinchieri, ex allenatore di Cantù e Cremona, festeggerà sicuramente questo risultato del Bayern e lo farà bevendo una “piscina di vino”.

– How are you gonna celebrate coach? – I will drink a pool of red wine. OLYMPIC POOL Andrea Trinchieri FOR THE WIN pic.twitter.com/WJ6VBYWUej — Eurohoops (@Eurohoopsnet) April 1, 2021

Si tratta di un risultato veramente straordinario per il coach italiano che aveva già allenato in Germania, in particolar modo a Bamberg, ma era tornato in estate in terra tedesca per coltivare un progetto ambizioso con i bavaresi, ritrovando Daniele Baiesi, direttore sportivo dei bavaresi.

Ecco le altre parole di Trinchieri:

“Questa è stata la nostra 16a partita in 34 giorni. Non so come abbiamo fatto. Non ci siamo mai allenati, avevamo giocatori infortunati, abbiamo girato l’Europa senza sosta. Sento davvero che questo gruppo di giocatori abbia creato qualcosa di incredibile. All’inizio eravamo dati come 16esimi, 17esimi negli “exit poll” di EuroLeague. Quindi sono orgoglioso. Non cambierei nessuno dei miei giocatori. Sono molto orgoglioso che la mia squadra abbia trovato un modo per vincere questa partita”, ha detto nella conferenza stampa post-partita.

