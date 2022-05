Bazemore si infuria con chi critica LeBron James per questa stagione!

La quarta stagione di LeBron James con i Los Angeles Lakers è stata accolta con molta attenzione. La superstar è stata criticata per essersi apparentemente arreso in più momenti durante l’annata. Molto era dovuto alle grandi aspettative che tantissimi tifosi avevano per i LAL in versione 2021-2022.

Kent Bazemore, uno dei veterani della squadra, ha risposto al fuoco delle critiche sul suo compagno di squadra, LeBron James. La guardia dei Lakers ha dato un’ardente difesa del King su TMZ, dicendo che LeBron ha fatto tutto il possibile per aiutare la loro squadra a vincere.

“Il nostro ragazzo è arrivato terzo in campionato per punti segnati… Cos’altro avrebbo dovuto fare? Ha messo a dura prova il suo corpo quest’anno per essere lì per noi. Sta inseguendo Kareem. Ha fatto molto per il gioco… Sta cambiando il mondo”.

Bazemore è stato uno dei veterani acquisiti dalla squadra durante l’offseason. Sfortunatamente per i Lakers, nulla è andato secondo i piani. Bazemore e la maggior parte dei loro acquisti hanno fallito. E il non accesso ai playoff è solo la conseguenza di tutto ciò. La speranza – per i tifosi dei Lakers – è che questa si sia tratta solo di una brutta parentesi.

