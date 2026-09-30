BC Roma al tappeto alla prima europea: Mannion non basta contro il Bahcesehir di Djordjevic

La BC Roma esce sconfitta dalla sua prima partita europea, a Istanbul contro il Bahcesehir di Sasha Djordjevic, una delle squadre favorite per la vittoria dell’EuroCup. L’impegno per i giallorossi era già sulla carta proibitivo, in più considerando che si trattava di una prima volta assoluta fuori dai confini nazionali: alla fine i turchi hanno prevalso 91-78 conducendo per oltre tre quarti.

Dopo un buon avvio di Roma, Aleksa Avramovic segna 6 punti consecutivi e Ponitka firma i punti del 17-16 turco: il polacco mette la firma anche sull’ultimo canestro della prima frazione, quello del 23-18. Nel secondo periodo i turchi sono rimasti avanti con le triple di Malachi Flynn e Isiaha Mike: l’ex NBA tocca quota 12 punti nel primo tempo, chiudendo al 20′ col canestro del 45-38 a fil di sirena. Un ispirato Nico Mannion, coadiuvato da Marko Simonovic, riduce lo svantaggio a un solo punto nel terzo quarto, trovando le risposte di Avramovic e Reed da dietro l’arco per tenere in vantaggio il Bahcesehir. I turchi chiudono la frazione con un parziale di 7-0 che li porta al 30′ avanti 67-56. Con altri 4 punti consecutivi in avvio di quarto quarto la squadra di Djordjevic tocca anche il +15, colpo dal quale la BC Roma fatica a riprendersi nonostante gli sforzi di Mannion e di Gerald Ayayi, che segnano tutti i primi 16 punti giallorossi nella frazione. Strautins raccoglie un assist di Ayayi a 5′ dalla fine segna il -2 che dà speranza agli ospiti, ma la replica del Bahcesehir è un parziale di 11-2 che taglia le gambe alla squadra di coach Magro. I turchi prendono un rassicurante vantaggio e nell’ultimo minuto mettono il punto esclamativo sulla vittoria con i canestri di Avramovic e Inglis.

Mannion non è solo il miglior marcatore di Roma, ma dell’intera partita con 29 punti e 10/14 al tiro nella prima vera partita europea da protagonista della sua carriera. Nelle fila della BC Roma anche 16 punti di Ayayi e 13 di Simonovic.