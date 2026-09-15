BC Roma di nuovo sul mercato: sogno Maxi Kleber per la squadra di Doncic

La BC Roma ha ufficialmente iniziato la propria stagione da poche settimane e ieri ha svelato anche il suo nuovo logo, inaugurando i profili social che finora erano mancati. La squadra capitolina, che nell’ultimo mese ha “perso” il nome SPQR per questioni di diritti col Comune di Roma, ha dovuto già rinunciare a un giocatore, Jesse Edwards, per questioni fisiche: per sostituirlo, secondo Marc Stein, si starebbe pensando a Maxi Kleber.

Il lungo tedesco gioca da diversi anni in NBA, dal 2017 al 2025 con i Dallas Mavericks e nella scorsa stagione con i Los Angeles Lakers: ad oggi è invece free agent. Kleber conosce bene Luka Doncic, avuto come compagno in entrambe le sue esperienze oltreoceano, e non è difficile pensare che lo sloveno, azionista della BC Roma, possa avere un ruolo chiave per portarlo nella Capitale. Kleber, classe 1992, ha disputato 483 partite NBA nella sua carriera segnando 6.0 punti di media tirando col 35% da dietro l’arco.