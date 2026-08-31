BC Roma, già il primo forfait: risoluzione consensuale con Jesse Edwards

La BC Roma deve ancora fare il proprio debutto in amichevole, ma nel frattempo a dovuto incassare il primo forfait da parte di uno dei membri del nuovo roster allestito nelle scorse settimane. Si tratta di Jesse Edwards che oggi ha rescisso con il neo club capitolino a causa di un infortunio che finora gli ha impedito di prendere parte agli allenamenti.

Edwards tornerà quindi free agent, ma il suo futuro potrebbe essere ancora nella capitale: le parti mantengono aperto il dialogo per un eventuale nuovo accordo quando il giocatore avrà recuperato. L’americano classe 2000, centro, era stato uno dei primi acquisti della BC Roma ed era arrivato dal Baskonia con il quale nella passata stagione aveva segnato 4.3 punti di media in Liga e 3.0 in EuroLega.

Foto: LBA