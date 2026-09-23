BC Roma, l’esordio casalingo in campionato al PalaTiziano non è a rischio

Nei giorni scorsi erano emersi dubbi circa la possibilità che, il 4 ottobre, la BC Roma potesse fare il proprio debutto casalingo in campionato al PalaTiziano. Il palazzetto è infatti attualmente soggetto a lavori di manutenzione, che hanno costretto la Virtus Roma a rinviare la sua prima stagionale in B Nazionale contro Avellino, in programma sabato sera. Tra la gara della Virtus e quella tra la BC Roma e Tortona passerà però una settimana: abbastanza per terminare i lavori, come scritto da Sportando.

Proprio al PalaTiziano, nonostante i lavori in corso, ieri si era tra l’altro tenuta la Opening Night, la presentazione di squadra e staff della BC Roma ai nuovi tifosi, accorsi in circa un migliaio al palazzetto.

Prima di debuttare davanti al proprio pubblico, la BC Roma affronterà una trasferta a Treviso, che segnerà la prima storica partita del club giallorosso nella massima serie e il via al progetto americano.

Foto: LBA