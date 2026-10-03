BC Roma, ufficiale l’arrivo del veterano NBA Kelly Olynyk

Dopo le voci dei giorni scorsi, pochi minuti fa la BC Roma ha ufficializzato la sua prima aggiunta a stagione in corso e probabilmente il nome più altisonante del proprio roster attuale: c’è la firma di Kelly Olynyk. Il lungo canadese, veterano NBA dal 2013 alla passata stagione, arriva nella Capitale per rinforzare una squadra che è partita con 2 sconfitte, una in campionato e una in EuroCup.

Olynyk ha 35 anni, nel 2013 è stato 13° scelta assoluta al Draft per i Boston Celtics e in NBA ha disputato un totale di 842 partite tra Celtics, Miami Heat, Houston Rockets, Detroit Pistons, Utah Jazz, Toronto Raptors, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. Il canadese ha avuto anche diverse stagioni in doppia cifra per punti di media, quella giocata per intero e con le medie più alte è la 2022-23 a Utah con 12.5 punti a serata. Ma anche 2 anni fa a New Orleans aveva chiuso la seconda parte di stagione disputando 20 partite coi Pelicans con 10.7 punti di media in circa 25′ di utilizzo.

Insomma Roma aggiunge un lungo che potrebbe avere un impatto importante sia in LBA che in EuroCup, a giudicare dalla sua carriera fin qui.