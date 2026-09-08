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BC Roma, un altro consulente d’eccezione: ecco Mike D’Antoni

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La BC Roma allarga il proprio organigramma con un altro nome “pesante”: la squadra capitolina avrebbe un accordo con Mike D’Antoni come nuovo advisor, come riportato da La Prealpina. La leggenda dell’Olimpia Milano, ex allenatore NBA fino al 2021, dovrebbe quindi diventare un consulente della proprietà entrando nel Consiglio di Amministrazione.

L’ingresso di D’Antoni sarebbe dovuto ad un altro consulente, Bryan Colangelo, che lo conosce bene da quando i due erano rispettivamente GM e coach dei Phoenix Suns. Proprio Colangelo dovrebbe rappresentare la BC Roma nelle riunioni in LegaBasket, assumendo quindi un ruolo in prima linea nel nuovo club romano.

D’Antoni e Colangelo si uniscono ad altre figure di spicco come Sergio Scariolo, a sua volta consulente, e Valerio Bianchini, presidente onorario della BC Roma.

Francesco Manzi
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