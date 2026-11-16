Una carriera sul parquet che rischia di finire in un’aula di tribunale, e non quella che si aspettava. Secondo quanto riportato da TMZ, il cestista americano Da’monte Khiree Greene, 28 anni, è stato arrestato in Nigeria con una quantità abnorme di marijuana: circa 34 kg.

L’arresto risale a mercoledì scorso all’aeroporto di Lagos. Greene era arrivato dalla Thailandia, dove di recente ha giocato con i Pattani Raptors, con scalo a Dubai. Stando alla National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA), l’agenzia antidroga nigeriana, avrebbe lasciato due valigie in stiva e sarebbe uscito dallo scalo con il solo bagaglio a mano: gli agenti hanno perquisito i trolley abbandonati e hanno trovato 32 pacchi di cannabis e un dispositivo di localizzazione. Secondo le autorità, anche il telefono del giocatore conterrebbe informazioni che lascerebbero pensare a una sua consapevolezza dell’operazione.

Greene avrebbe dichiarato agli investigatori di giocare professionalmente in Thailandia da ottobre 2025 e di essere andato in Nigeria per creare contatti utili alla sua carriera. Classe 1997, Greene ha giocato negli Stati Uniti tra college e semi-professionismo: ha frequentato la Reinhardt University e il South Georgia Technical College, militando poi nei Pattani Raptors in Thailandia.

In Nigeria il traffico di droga può essere punito anche con l’ergastolo: al momento si parla comunque di accuse, con ricostruzioni che arrivano dalle autorità e non da una sentenza. La presunzione di innocenza resta valida finché il procedimento non farà il suo corso, certo è che una quantità del genere di droga lascerebbe davvero poco spazio a interpretazioni.