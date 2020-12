Becky Hammon fa la storia sostituendo Popovich: è la prima head coach donna in NBA

La gara di stanotte tra Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs non era altro che una delle tante partite di stagione regolare NBA, ma è stata l’occasione per abbattere una barriera sia per la Lega di pallacanestro che in generale per lo sport americano.

Dopo l’espulsione di Gregg Popovich nel terzo quarto, Becky Hammon lo ha sostituito nelle vesti di head coach diventando così la prima donna ad allenare in una partita NBA e più in generale nelle 4 maggiori Leghe americane maschili (NBA, NFL, NHL, MLB).

Hammon è da diversi anni assistente di Popovich a San Antonio, dove ha giocato tutta la sua carriera con le Stars in WNBA.

Spurs assistant Becky Hammon is serving as acting head coach against the Lakers following the ejection of Gregg Popovich. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 31, 2020

