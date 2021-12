Becky Hammon saluta la NBA: dall’anno prossimo allenerà in WNBA

Per diverse stagioni si è parlato di Becky Hammon come la potenziale prima coach donna in NBA. Questa barriera da abbattere però dovrà attendere, visto che Hammon ha accettato una ricchissima offerta dalle Las Vegas Aces, in WNBA, per diventare loro head coach al termine della stagione. Come riportato da Adrian Wojnarowski, l’attuale assistente di Gregg Popovich sarà l’allenatrice più pagata della Lega femminile.

Hammon è stata una leggenda della WNBA da giocatrice con le San Antonio Stars, nel 2014 l’ingresso nello staff di Popovich. Agli Spurs è riuscita anche ad allenare per uno spezzone di partita: il 30 dicembre 2020, quando Popovich venne espulso e lei prese il suo posto per il resto della gara.

San Antonio Spurs assistant Becky Hammon is finalizing a five-year deal with the WNBA’s Las Vegas Aces that’ll make her the league’s highest paid coach, sources tell ESPN. Hammon plans to finish season with San Antonio. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 31, 2021