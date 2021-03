Belinelli firma l’allungo decisivo, la Virtus Bologna ha la meglio solo nel finale contro una coriacea Venezia

Virtus Bologna – Reyer Venezia 77-72

(16-13; 17-27; 23-17; 21-15)

Serve un 6/6 dalla lunetta di Belinelli per consegnare la vittoria alla Virtus Bologna a scapito della Reyer Venezia in una partita molto combattuta e molto fisica: su ritmi molto serrati, le squadre si sono divise la prima metà di gara a suon di parziali, al termine della quale però la Reyer ha tratto più profitto con un vantaggio alla pausa lunga di 7 lunghezze. La risposta delle V nere non si è fatta attendere e, per gran parte della ripresa, le squadre si sono sfidate più in termini di fisicità che pulizia tecnica, arrivando a decidere tutto agli ultimi secondi dell’incontro. Qui tocca alla freddezza di Belinelli dalla lunetta decidere le sorti della partita con la Virtus che vince 77-72.

Dopo un avvio a mani fredde, è la Virtus a dare un primo imprinting sulla partita con il 7-2 dopo 3 minuti; gli orogranata insistono con le soluzioni dall’arco con scarsi risultati, ma l’accumularsi di palle perse non fa decollare i padroni di casa, e la coppia De Nicolao-Chappell risponde con un 11-0 di parziale. Le rotazioni bianconere cambiano nuovamente volto alla prima frazione, con il parziale di 9-0 che chiude i primi 10 minuti sul 16-13. Un positivo Casarin mette in ritmo i compagni per approcciare il secondo quarto nel modo giusto, mentre le V nere faticano a trovare ritmo al tiro: gli ospiti adoperano la zona per limitare le opzioni dentro l’area e con il contropiede di Tonut firmano il +7 (24-31) per il timeout di Djordjevic; la risposta virtussina arriva con la prima tripla (dopo 8 tentativi) a firma di Ricci per il 29-33 che stavolta spinge De Raffaele a fermare la partita. In un finale di tempo frammentato dai frequenti viaggi in lunetta, tocca a Chappell mandare tutti negli spogliatoi con il buzzer del 33-40.

La Virtus apre la ripresa con due triple importanti per un 8-0 di parziale (41-40), ma il vantaggio dura poco: Tonut rilancia l’offensiva di Venezia con 6 punti di fila per il 44-50, ma come nel primo tempo, le percentuali e il ritmo non si alzano, con poco cinismo e costanza di rendimento da ambo i lati. Il n.7 orogranata prova ad ergersi come ancora per l’attacco, ma gli uomini di Djordjevic tengono il passo con Tessitori prima e Teodosic poi: nonostante Chappell tenga ancora avanti la Reyer, la partita è vivissima sul 56-57 prima dell’ultima frazione. L’ultimo quarto si apre con i bianconeri che, nonostante il botta e risposta iniziale, trovano in Tessitori una chiave essenziale dentro l’area per guadagnare punti fondamentali (68-63); i contatti fioccano, la lucidità viene messa a dura prova e l’orologio ticchetta con il tabellone che parla di un incontro equilibrato, ma con l’equilibrio sul tabellone e la tensione alle stelle man mano che ci si avvicina alla fine della partita (69 pari a 3′ dalla fine). Teodosic e Tonut si rendono protagonisti nel bene e nel male nel finale concitato di gara ed entriamo nell’ultimo minuto sul 71-72: per decidere l’incontro serve un 6/6 dalla lunetta di Belinelli (favorito anche dall’antisportivo di Watt), con Venezia che alza bandiera bianca sul 77-72 alla sirena finale.

VIRTUS BOLOGNA: Markovic 4, Teodosic 17, Belinelli 19, Tessitori 11, Weems 12, Gamble 4, Ricci 5, Pajola 1, Alibegovic, Abass 4, Adams, Hunter

VENEZIA: Tonut 22, Watt 12, De Nicolao 10, Chappell 11, Stone 8, Casarin 5, Fotu 4, Mazzola, Clark, Daye ne, Campogrande ne, Possamai ne

Classe ’92 di Brescia, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, specializzatosi in Scienze dello Sport presso l’Università di Urbino.

Appassionato di tutto il movimento cestistico italiano e internazionale professionistico e giovanile.

Collaboratore per BasketUniverso da Ottobre 2014