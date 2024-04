Ben McLemore è stato arrestato con l’accusa di STUPRO

Nell’ultima stagione Ben McLemore, un tempo grande promessa del basket americano, si è trasferito in Europa: prima con l’AEK Atene e successivamente con il Rio Breogan, in Spagna. L’americano è ancora sotto contratto con il Rio, ma nelle scorse ore, mentre si trovava negli USA, è stato arrestato con l’accusa di stupro.

McLemore ha ricevuto un permesso dal Rio Breogan nei giorni scorsi ed è volato in patria, dov’è però stato arrestato e portato al carcere di Multnomah County, per essere successivamente trasferito in quello di Clackamas County. Le accuse sono di stupro di primo grado e abuso sessuale di secondo grado. Il mese scorso, mentre si trovava ancora in Spagna, McLemore era già stato arrestato per guida in stato di ebbrezza.

La notizia del suo arresto è stata data da KGW News e confermata da TMZ. Ben McLemore nelle prossime ore apparirà in tribunale e probabilmente verrà rilasciato in attesa di processo. Da valutare ora cosa farà il Rio Breogan, per il quale l’americano stava segnando 13.7 punti di media in Liga.